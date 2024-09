Basket B1 | Virtus Roma vs Paperdì Juvecaserta derby storico per la prima di campionato

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 27 settembre 2024) Caserta. Scontri promozione, playoff ed una finale europea: a partire dagli anni settanta, sono stati tanti gli incontri che hanno caratterizzato la lunga storia sportiva dipur nelle varie vicende societarie che hanno caratterizzato questi due sodalizi protagonisti per anni delitaliano. Quello in programma domani al palasport di piazza Apollodoro non rappresenta, perciò, solo la gara di apertura della nuova stagione agonistica di due club storici in cerca di rilancio, ma anche il remake di tanti scontri che hanno caratterizzato ilitaliano. Il palcoscenico è ora quello della serie B nazionale, ma ciò non toglie nulla al fascino di una partita che ha sempre rappresentato una sfida molto sentita nel panorama cestistico nazionale.