Azzurro Donna Giovanna Mazzone nominata coordinatrice cittadina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 27 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiL’Avv., già consigliere e presidente del consiglio a Vitulano, è statadi. “Sono onorata di assumere il ruolo didia Vitulano – ha dichiarato-. Questa nuova sfida rappresenta per me un’occasione per mettere a disposizione della comunità la mia esperienza amministrativa e associativa, frutto di un impegno costante sia sul piano umano che professionale. Dopo diversi confronti con l’amica e collega Anna Iachetta, ho maturato la decisione di aderire al progetto politico di Forza Italia e di assimilare il coordinamento cittadino di, perché condivido appieno la visione e gli obiettivi del percorso che stiamo intraprendendo. Sono convinta che, insieme, riusciremo a sviluppare progetti di grande valore per il territorio.