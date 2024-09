Assalto all’oro torna la paura Sedici colpi in dodici mesi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) AREZZO Si affaccia alla finestra ma ci dice di non voler parlare. Stefano Parigi è ancora sotto choc. La sua azienda, la Oro Linea Due di via Chiarini, è stata la diciassettesima vittima dell’al distretto orafo aretino (se si contano iandati a segno e quelli in fumo): 1200 aziende che non hanno smesso mai di tremare da inizio 2024 quando è iniziato l’anno nero per l’oro aretino. Quello della notte tra martedì e mercoledì è stato l’ennesimo blitz. Un colpo da 300mila euro circa. Le immagini di videosorveglianza non sembrerebbero di grande aiuto agli inquirenti per le indagini ma danno un’idea precisa di quello che è accaduto: tre uomini, bendati, con abiti paramilitari hanno fatto irruzione nell’azienda nel cuore della notte. Prima hanno fatto suonare l’allarme, alle 22. Il proprietario dell’azienda è andato sul posto ma era - o almeno, sembrava - tutto apposto.