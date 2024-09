Arte in festa Le Giornate del Patrimonio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 27 settembre 2024) Porte aperte alla bellezza con “LeEuropee del“ che domani e domenica si festeggiano in tutta l’Umbria sul tema “in cammino”: un invito a riflettere sul valore delculturale in relazione a cammini, vie di comunicazione e connessioni. Per l’occasione la Direzione Regionale Musei Nazionali Umbria propone un ricco cllone di eventi, spettacoli e visite tra aree archeologiche, musei e ville. Tutti questi luoghi proporranno domani aperture straordinarie notturne di tre ore, al costo simbolico di 1 euro. Il programma è ricchissimo e disponibile sul sito www.musei.umbria.beniculturali.it. Ecco alcune suggestioni. A Perugia la Galleria Nazionale propone le ultime visite guidate a “Le tre età“ di Klimt (domani alle 18, domenica alle 15) con apertura domani fino alle 23.30.