Altro che Sud c' è tanto Nord nella geografia del caporalato | la schiavitù moderna sempre più diffusa in Veneto

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 27 settembre 2024) Commerciare in esseri umani hareso un sacco di soldi. In Italia, lo sapevano bene già nel Medioevo eprima etàche anche il nostro Belpaese ha trafficato in schiavi, nonostante i richiami dei vari pontefici di turno. Di tempo ne è passato, ma non sembra essere cambiato molto da allora, visto che oggi in Italia si calcolano più di 200mila persone che vivono in una condizione di «»., certo, ma. Nonostante quanto sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti umani, questa orribile pratica è ben lontana dall’essere debellata. Ha solo cambiato pelle. E, una di queste ha il nome di. Ha il nome, insomma, per farne uno, di Satnam Singh, il bracciante indiano morto a Cisterna di Latina con un braccio amputato da un macchinario, uno dei tanti volti dello sfruttamento e del lavoro senza diritti.