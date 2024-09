A 60 km orari con il monopattino Conducente di 44 anni fermato a Brugherio mentre sfrecciava tra le macchine

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 27 settembre 2024)(Monza e Brianza), 27 settembre 2024 – Un inseguimento a tutta velocità. Dietro, un’auto dei vigili. E davanti un. Il problema è che ilin questione viaggiava a una velocità abbastanza inusuale per un veicolo di quel genere: sessanta chilometri. La scena è andata in corso intorno alle 16.30 di oggi 27 settembre, in viale Lombardia a, alle porte di Monza, quando una pattuglia della polizia locale si è trovata di fronte a unelettrico chefra le auto in un momento di traffico intenso sulla corsia di marcia di viale Lombardia.