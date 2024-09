20 minuti di gameplay di Dynasty Warriors | Origins

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 27 settembre 2024) Durante il Tokyo Game Show 2024, Koei Tecmo e lo studio di sviluppo Omega Force hanno svelato nuovi dettagli sui combattimenti del loro prossimo gioco d’azione,ÂWarrios:. Viaggiando attraverso i Tre Regni, i giocatori combatteranno al fianco dei loro compagni e parteciperanno a feroci battaglie contro alcuni dei più temibili nemici dell’antica Cina. In uscita il 17 gennaio 2025 su PlayStation 5, Xbox Series XS e Windows PC via Steam,ÂWarrios: promette di offrire i combattimenti più intensi di qualsiasi altro gioco nella storia del franchise. Dalla “Rivolta dei Turbanti Gialli” al culmine della “Battaglia di Chibi”, la storia di trasporterà i giocatori nel cuore di un’antica Cina in fermento.