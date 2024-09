Zibi Boniek all’Olimpico | Vorrei fare qualcosa per la Roma ma non dipende da me

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) “Ioall’interno per la, ma nonda me”. Lo ha detto, manager sportivo ed ex giocatore giallorosso, all’ingresso dello stadio Olimpico dove è in programma la gara di Europa League trae Athletic Bilbao e commentando le voci che lo vedevano accostato al club giallorosso al posto della dimissionaria CEO Lina Souloukou. “Io un rapporto speciale con i Friedkin? Pensiamo alla partita”, ha concluso il dirigente polacco, che in giallorosso ha giocato dal 1985 al 1988.ha una lunga carriera dirigenziale nel calcio. Dopo essere stato a lungo vicepresidente della Federazione calcistica della Polonia, nel 2012 fu eletto presidente della stessa. Nel 2021 fu eletto alla vicepresidenza della UEFA.: “per la, ma nonda me” SportFace.