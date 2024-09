Sondaggi politici elettorali oggi 26 settembre 2024 | gli elettori M5S favorevoli alla coalizione con Pd e Avs ma divisi sulla regola dei due mandati

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 26 settembre 2024)26– Glidel M5S si diconocon Pd e Avs, ma si dividonodei due: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Swg per il TgLa7.luce dello scontro tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte, infatti, l’istituto ha intervistato glidel Movimento 5 Stelle riguardo a due punti cardine per il futuro del partito. Nel primo quesito si chiede se il M5S dovrebbe presentarsi da solo o meno alle prossime elezioni. Secondo il 50% degli intervistati il Movimento 5 Stelle dovrebbe presentarsi incon Partito Democratico e Verdi/Sinistra Italiana. Il 33 per cento ritiene che debba presentarsi da solo, mentre il 9% vorrebbe anche Azione e Italia Viva all’interno della