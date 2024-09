Serie A sesta giornata | probabili formazioni orari e dove vedere le gare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Milano, 26 settembre 2024 – Archiviate per il momento la Coppa Italia e l'Europa League, è di nuovo tempo diA, che in questo weekend vivrà la sua. Il turno si aprirà con Milan-Lecce, in occasione del quale i rossoneri sono chiamati a dare continuità alla vittoria nel derby. Discorso diverso invece per l'Inter, che proverà a riscattarsi sul campo dell'Udinese. Dopo tre 0-0 consecutivi, la Juventus vuole riprendere a correre a Marassi contro un Genoa reduce dal ko nella stracittadina di Coppa Italia. Si annunciano davvero interessanti le sfide fra Bologna-Atalanta e fra la capolista Torino e una Lazio che in Europa League ha impressionato. Roma e Napoli giocano in casa: i giallorossi contro il Venezia, gli azzurri contro il Monza. In chiave salvezza, occhio a Como-Verona e Parma-Cagliari. A completare il quadro ecco il derby toscano fra Empoli e Fiorentina.