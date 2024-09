Rai la Camera ha eletto Federica Frangi e Roberto Natale come nuovi membri del cda

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 26 settembre 2024) Lahaquali componenti del cda della Rai. L’ha annunciato il vicepresidente Giorgio Mulè in Aula al termine dello spoglio delle schede. Per, in quota Fratelli d’Italia, hanno votato 174 deputati, mentre i voti per, indicato da Alleanza verdi sinistra e sostenuto anche dal Movimento 5 stelle, sono stati 45. I voti dispersi sono stati tre, le schede bianche sei e le schede nulle tre. Partito democratico, Italia viva e Azione non hanno partecipato al voto. Al Senato la maggioranza convergerà su Marano Al Senato l’indicazione dei gruppi di maggioranza è di votare tutti Antonio Marano, vicino alla Lega. Pd, Iv e Azione confermano di non partecipare al voto, mentre M5s e Avs convergono sul nome di Alessandro Di Majo, vicino ai pentastellati.