Paura sulle montagne russe che si bloccano proprio nel momento in cui le persone sono a testa in giù | cosa è accaduto

(Di giovedì 26 settembre 2024) Avetedi salire? Dopo aver letto questo articolo forse un po’ di più. Siamo in Messico nel parco divertimenti Fair Core di Ocotlan, nello stato di Jalisco. Si chiama Super Loops l’attrazione sulla quale alcuni visitatori avevano scelto di salire per provare “un brivido” che si è trasformato poi in vero eterrore. Perché la giostra si è bloccatadurante quello che viene chiamato “giro della morte” , ovvero con i passeggeri ain giù. E per liberarli i soccorritori hanno dovuto utilizzare un’autoscala e toglierli dall’imbracatura uno per uno, prima di portarli a terra. Il tutto è durato mezz’ora. “Il personale del dipartimento dei vigili del fuoco di Ocotlan è intervenuto in seguito alla segnalazione di un guasto meccanico a una delle giostre situate all’interno del Fair Core.