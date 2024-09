Nuovo Cda Rai il Senato elegge Antonio Marano e Alessandro Di Majo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2024 "Risultano elettiDi", ha detto in Aula il presidente del, Ignazio La Russa, riferendo dell'esito dello scrutinio per l'elezione di due componenti del Consiglio di amministrazione della Rai.ha ottenuto 97 voti, Di27 e un solo voto è andato a Ruggero Aricò. Le schede bianche sono state due, le nulle quattro. Susono confluiti i voti del centrodestra, su Diquelli di Alleanza verdi e sinistra e del Movimento cinque stelle. Alla votazione non hanno partecipato iri di Pd, Azione e Iv.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev