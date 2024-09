MotoGP Enea Bastianini | La pista dell’Indonesia è una delle mie preferite E’ il momento di spingere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) Parola d’ordine: continuare a. Scalda i motori, pronto ad affrontare da protagonista anche il GP, quindicesimo appuntamento del Motomondiale 2024 in scena questo fine settimana presso il circuito di Mandalika. Il pilota della Ducati, forte del successo della scorsa settimana in quel di Misano, è intenzionato a battagliare anche nella prima tappa del tour asiatico, cercando di mettere i bastoni tra le ruote ai primi due della classe, ovvero Jorge Martin e Francesco “Pecco” Bagnaia. Il nativo di Rimini ha svelato le sensazioni alla vigiliaprove libere nella conferenza stampa di rito organizzata per il media day del giovedì.