Milan Alvaro Morata riceve messaggi e proposte indecenti Da una showgirl in particolare

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’attaccante, da quando è tornato singlecontinuida unainè corteggiato. E tanto. Il settimanale Oggi in edicola è certo che da quando l’attaccante di Paulo Fonseca è tornato single (è finita la storia d’amore con Alice Campello, con la quale ha 4 figli) “prezzemoline della signorine dell’alta società capoluogo lombardo, dove il campione dalla Spagna si è trasferito per giocare con la maglia del, stanno intasando privatamente la sua posta sui social con corteggiamenti e”.da unaspeciale View this post on Instagram A post shared by A?lvaro(@