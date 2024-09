Medio Oriente | l’incessante conflitto non ferma le azioni umanitarie dell’associazione campana Ampio Raggio ODV

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 26 settembre 2024) L’associazionedi volontariatoOdv dona beni di prima necessità alle popolin difficolta inNonostante insi vivono momenti decisamente difficili per ilin corso, proseguono le iniziative solidali dell’organizzazione di volontariatoOdv che in questi mesi, nella zona di pertinenza del contingente italiano di Unifil in Libano, ha distribuito alla popolazione di diversi villaggi beni di prima necessità, fra i quali farmaci, dispositivi sanitari, materiali d’abbigliamento, materiali didattici, sportivi, e ludico creativi donati da numerose organizzitaliane e fatti pervenire in loco grazie alla collaborazione del Reggimento Logistico “Taurinense” comandato dal Colonnello Comandante Enrico Pantanella.