Max Sirena promuove Luna Rossa | Bilancio positivo erano le condizioni ideali di Ineos

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024)Britannia sono in perfetta parità dopo la prima giornata dedicata alla finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Team Prada Pirelli si è imposto nella regata d’apertura dopo un’eccellente partenza, mentre nella seconda prova si è inchinata dopo un avvincente testa a testa iniziale. I due equipaggi sono sullo stesso livello e si preannuncia una serie molto equilibrata al meglio delle tredici regate nelle acque di Barcellona. Lo skipper Maxha analizzato la prestazione offerta dai suoi ragazzi in un giovedì caratterizzato anche dal trionfo nella America’s Cup giovanile (Marco Gradoni e compagni si sono imposti nel torneo riservato agli under 25, battendo American Magic in finale): “Giornata positiva.