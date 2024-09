Lo straziante messaggio della fidanzata ai funerali di Luca Salvadori | Ce l’hai fatta a…

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 26 settembre 2024) È ancora forte la commozione per la morte di, motociclista deceduto a soli 32 anni dopo un gravissimo incidente durante una gara in Germania. Mercoledì 25 settembre si sono tenuti idel ragazzo alle 14:30 nella Basilica di Santa Maria delle Grazie a Milano e, dopo la funzione, è comparso sui social lod’addioVeronica Culcasi. L’addio di Veronica aSalvatori “Mi chiedo continuamente dove tu sia, sai?” – così inizia il commovente e toccante postdia margine di un video che li ritrae insieme mentre si abbracciano e si baciano felici e innamorati. Anche se il loro rapporto era iniziato da poco, infatti stavano insieme da qualche mese, la ragazza ha spiegato che quel poco tempo gli è bastato per capire quanto fosse una persona buona, una persona così buona che non hanno mai litigato.