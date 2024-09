LIVE PSG-Juventus 1-1 Champions League calcio femminile in DIRETTA | Leuchter pareggia su rigore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA53? GOOOLLL del PSG!! Granda parte di. 52?contro Peyraud-Magnin. 51?DIper il PSG. Protesta Lenzini. 50? Nonostante il PSG sembri senza idee, si sono comunque fatte vedere in avanti negli ultimi 5? del primo tempo e restano una delle squadre tecnicamente più forti. 49? Decisiva sarà la durata della concentrazione da parte delle juventine. 48? Prova subito Echegini, palla che rimpalla. Facile l’uscita di Peyraud-Magnin. 47? Abriel cerca di spronare le proprie ragazze dicendo di impostare e manovrare dal basso.con attenzione nelle marcature in questa fase. 46? Subito davanti la, come ha fatto all’inizio del primo tempo. 45? Fuori anche Cantore tra le juventine e dentro Vangsgaard. 45? Partito il secondo tempo. Cambi per Abriel: Gilbert e Guilly fuori pere Des Almeida.