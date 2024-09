LIVE Ciclismo Mondiali juniores 2024 in DIRETTA | Finn attacca e lascia sul posto Alvarez!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 26 settembre 2024) 16.46DECISO LORENZOsi stacca: lo spagnolo non aveva più benzina e rimane sul. 16.45 Adessoè in testa insieme ad, lo spagnolo non gli dà cambi. 16.43 Resta a terra dolorante il povero Philipsen che ha sbattuto contro il cordolo del marciapiede. 16.42 CADUTA PER PHILIPSEN NEL TRATTO DI DISCESA! Che disdetta per il danese che ha preso una bella botta. 16.41 In difficoltà: ora sono solo Philipsen edavanti. 16.41 Grindley si stacca, mentre rimangono in tre:e Philipsen. 16.40 Si stanno studiando ora i quattro uomini al comando, appena si imboccherà lo strappo probabilmente ci sarà la bordata. 16.35 Siamo dentro l'ultimo giro, Remijn passa a trenta secondi, a trentacinque Seixas che sta accusando. 16.