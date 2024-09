L' Italia di Gerónimo Barbadillo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 26 settembre 2024) Capigliatura afro da film poliziesco del decennio precedente, quando arrivò ad Avellino dopo l'estate del Mondiale spagnolo, l'ala destra peruvianadivenne subito riconoscibile dalle tribune dello stadio Partenio e sugli schermi sintonizzati su 90º minuto. Rimasto nelle retrovie del calcio, prima come osservatore dell'Udinese, oggi impegnato con il figlio e il genero in una società di procuratori, è diventato una sorta di icona pop di quel periodo in cui in Serie A giocano i campioni del mondo più Zico, Platini e Maradona. Successivamente avrebbe ispirato anche "un laboratorio di idee nel mare del web", in pratica un sito internet quasi giornalistico che ha preso il suo nome. In questi giorni Barbadillo compie gli anni. Wikipediana dice il 24 settembre, quella inglese il 29.