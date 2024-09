Lecce Gotti | Infermeria affollata valuto chi sta meglio Il Milan cambierà poco

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 26 settembre 2024) Luca, tecnico del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie A contro il: “Affrontiamo una squadra che, dopo un periodo di grande pressione, si è tolta un peso. Noi proveremo a fare il massimo delle nostre possibilità. Credo che ilcontinuerà nel solco tattico che tanta soddisfazione che ha dato nel derby. Fonseca ha dimostrato coraggio e non mi aspetto grandi cambiamenti“. Sul momento del, invece: “Il calcio ha una grossa emotività e nel corso di un’annata una squadra attraversa alti e bassi, specialmente dal punto di vista psicologico. A volta basta un episodio per cambiare tutto. Ciò che conta è accompagnare il gruppo in una crescita costante per affrontare le difficoltà“.