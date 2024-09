L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 26 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di giovedì 26 settembre 2024) Grande attesa per l’apertura delle Borse europee dopo la seduta negativa del 25, che ha visto Milano chiudere in calo in ribasso dello 0,12% e loallargarsi fino a 135 punti base dai 133 di martedì. Le quotazioni dellae delloin tempo reale 8.33 – Lotra Btp e Bund in avvio è in calo a 133 punti Lotra Btp e Bund in avvio è a 133 punti, in flessione rispetto ai 135 punti della chiusura di ieri. Scendono anche i rendimenti. Il decennale italiano è al 3,50% 8.26 – L’oro stabile a 2.658 dollari l’oncia Prezzo dell’oro stabile sui mercati internazionali in avvio di giornata. Il lingotto con consegna immediata (gold spot) passa di mano a 2.658,38 dollari l’oncia (+0,03%). 8.26 – Il prezzo del gas in avvio è in calo ma resta sopra 37 euro Il prezzo del gas in avvio è in calo ma resta sopra i 37 euro al megawattora.