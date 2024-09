Kiev 4 missili ipersonici russi verso l' Ucraina

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) Almeno quattroKinzhal lanciati da un caccia MiG-31K russo si stanno dirigendoil territorio ucraino: lo ha reso noto l'Aeronautica militare di, aggiungendo che un allarme antiaereo è scattato in tutto in Paese. Lo riporta Ukrinform. L'Aeronautica ha precisato che uno deiè in volola parte occidentale dell', un altroZhytomyr (nordovest), unola regione di Chmelnycky (ovest) e il quartola città di Starokostiantyniv, sempre nella regione di Chmelnycky.