Incubo affitti | tante richieste pochi posti

(Di giovedì 26 settembre 2024)che mancano, studenti alla ricerca, mercato saturo e immobiliari stremati. La situazione nel Piceno sembra tutto tranne che rosea. Mancano gli immobili, perché molti sono in fase di ristrutturazione post sisma, e crescono le persone che hanno bisogno di un alloggio, visti gli spostamenti per i cantieri e il flusso di giovani studenti che l’Università ha intercettato. Però, il mercato degliarranca. Ascoli, con una popolazione ad oggi di 45.664 abitanti, presenta in totale 2.305 annunci immobiliari, di cui 2.113 per immobili in vendita e 192 in affitto, con un indice complessivo di 50 annunci ogni mille abitanti.