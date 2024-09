I sogni di Zelensky

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ho letto il “piano per la vittoria” die mi pare privo di qualsiasi possibilità di essere attuato. Mi sbaglio?Vito Calogerovia email Gentile lettore, non si sbaglia. Una fonte del governo Usa, parlando del “piano di pace”, ha detto al Wall Street Journal con sense of humour anglosassone: “We are not impressed”, che si potrebbe tradurre “è solo fuffa”. Dietro al “piano” c’è la stessa verve comica della conferenza di pace organizzata dae a cui non fu invitata la Russia, cosa che fece ridere tutto il mondo. Orasi ripete con un castello di. Il piano è questo: nuovi aiuti militari-economici a Kiev (nulla di nuovo); ingresso immediato dell’Ucraina nell’Ue (impossibile) e nella Nato (super impossibile: la Nato si troverebbe in guerra con la Russia); autorizzazione a usare i missili per colpire in profondità la Russia. Questo punto è cruciale.