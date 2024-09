Gianni Fiorellino in tournée dal 9 ottobre con Chiammame ammore

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 26 settembre 2024) Dieci date nel Sud Italia per il nuovo tour di(classe 1982 e 17 album al suo attivo). Un live in teatro intitolato «» dal suo ultimo brano inciso con Andrea Sannino e presentato in anteprima durante il concerto del maggio scorso al Maradona. Cinque concerti a Napoli , dal 9 al 13al Teatro Troisi, il 3 novembre al Nuovo Teatro Zappalà di Palermo, il 4 novembre all’Ambasciatori di Catania, l’8 novembre all’ UCI Cinemas Showville di Bari, per poi tornare a Napoli il 7 e 8 dicembre al Teatro Trianon diretto da Marisa Laurito. In scena, con la band composta da Carmine Iorio alla batteria, Pasquale De Angelis al basso, Franco Desyre alle tastiere, Davide Carusone alla chitarra, il musicista e cantante napoletano, nei circa 30 brani che compongono la scaletta, offre al pubblico frammenti scelti dalla sua produzione ventennale.