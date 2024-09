Galaxy S24 FE annunciato il nuovo smartphone con tutte le funzionalità Galaxy AI

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 26 settembre 2024) Samsung Electronics hanelle scorse oreS24 FE, l’ultimodell’ecosistemaAI, che offre esperienze mobile di livello superiore a un numero maggiore di utenti. Dotato di ProVisual Engine con intelligenza artificiale e delle funzioni di Assistente Foto diAI,S24 FE presenta una configurazione della fotocamera migliorata in grado di offrire agli utenti la possibilità di essere ancora più creativi. È il dispositivo perfetto per giocare in movimento grazie ad un ampio display Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, una batteria a lunga durata da 4.700 mAh e il potente processore Exynos 2400e.S24 FE incorpora gli strumenti diAI e la connettività dell’ecosistemaper migliorare la comunicazione, la produttività e la creatività, il tutto racchiuso in un design iconico e protetto dal sistema di sicurezza Samsung Knox.