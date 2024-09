False vaccinazioni anti-Covid indagini estese anche a Pescara

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 26 settembre 2024)- Udienza preliminare fissata per il 21 novembre ad Ancona: coinvolti 77 indagati nell'operazione "Euro Green Pass", che tocca diverse regioni italiane. L'inchiesta sullenel Centro sportivo Paolinelli di Ancona si allarga, coinvolgendo diverse regioni, tra cui l’Abruzzo. Secondo quanto riportato, un infermiere avrebbe orchestrato, tra dicembre 2021 e gennaio 2022, un giro difraudolente finalizzate all'ottenimento illegale di Green Pass. I certificati venivano rilasciati a persone che, in realtà , non ricevevano alcuna somministrazione, creando un sistema di corruzione e peculato. La Procura di Ancona ha emesso, lo scorso 13 settembre, la richiesta di rinvio a giudizio per 77 indagati nell'ambito dell'operazione denominata "Euro Green Pass".