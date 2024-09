Decreto Salva Casa cosa prevede la nuova norma che interviene su alcune irregolarità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Finalmente la burocrazia sembra orientata a favorire tutti quei cittadini che, volenti o nolenti, si vedono costretti a entrare nel dedalo dei lavori di trasformazione e ristrutturazione e non sono pochi visto che, secondo le stime, il nuovopotrebbe arrivare a interessare oltre il 50% del patrimonio immobiliare italiano, permettendo di sanare tutti quegli interventi eseguiti senza permessi (come ad esempio l’adeguamento delle finestre, aperture non conformi, ma anche verande, soppalchi e parti strutturali aggiunte e non documentate).