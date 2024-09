Classe di Amici 2024 2025 | ecco le anticipazioni della prima registrazione

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 26 settembre 2024) Si è registrata oggi pomeriggio lapuntata24esima edizione didi Maria De Filippi con la classica formazione. In cattedra, quest’anno, c’è una novità: ai confermati Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi ed Emanuel Lo, si è aggiunta Deborah Lettieri che ha preso il posto di Raimondo Todaro. In un’intervista rilasciata a Panorama tempo fa, alla domanda “Ma è vero che il primo provino al Crazy lo fanno col centimetro?”, Deborah Lettieri, che faceva la ballerina lì, rispose: “La selezione fisica è indispensabile perché la filosofia del Crazy Horse prevede che in scena ci siano donne cloni,perché indossiamo anche tante parrucche.