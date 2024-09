Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 26 settembre 2024) Pechino, 26 set – (Xinhua) – Lae’ riuscita a garantire che tutte le sue 2.895disiano coperte adidi qualita’ in modo equilibrato, ha annunciato oggi il ministro dell’Huai Jinpeng. Questo risultato implica che l’esigenza di base delle persone di “avere accesso alle scuole” e’ stata soddisfatta, ha dichiarato Huai in una conferenza stampa. Laha completato la costruzione del piu’ grande sistema educativo di qualita’ al mondo, ha affermato il. Per quanto riguarda l’prescolare, il tasso di iscrizione lordo ha raggiunto il 91,1% alla fine dello scorso anno, con un aumento di 26,6 punti percentuali rispetto al 2012, secondo il ministro. (Xin) Agenzia Xinhua