Carabinieri operazione sicurezza Tre nuovi ufficiali in via Volturno

(Di giovedì 26 settembre 2024) Obiettivo, "la nostra priorità resta un miglior controllo del territorio, sento la responsabilità rispetto a tante forme di minaccia che vanno dalla criminalità comune alle infiltrazioni della criminalità organizzata". Sa perfettamente di cosa parla il colonnello Rosario Di Gangi, comandante provinciale deidi Monza e Brianza. Uomo schivo e di poche parole, tanti anni al servizio nei Ros, il Raggruppamento Operativo Speciale, detta la linea ai suoi uomini dopo un anno al comando in Brianza. Ieri per fare il punto della situazione ha approfittato della presentazione dei trearrivati in Brianza.