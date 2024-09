Camerota ritornano le visite specialistiche gratuite per Avrò cura di te

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSono più di venti i medici specialisti che, provenienti da diverse regioni italiane, anche quest’anno non hanno potuto dire no e parteciperanno fino al 28 settembre, a, ad “di Te”, l’iniziativa di solidarietà sociale ideata e promossa dal medico, Gianni Ruocco, con il Vicepresidente del Comitato organizzatore, Giovanni D’Arena ed il Parroco Don Antonio Torello, in omaggio a San Pantaleone. L’iniziativa che si svolge in collaborazione con Lilt(Lega Italiana per la lotta contro i tumori- Associazione provinciale di Salerno) e Rotary Club Costiera Amalfitana, ormai dal 2014 trasforma musei ed altre strutture, per alcuni giorni, in ambulatori medici in cui i professionisti devolvono gratuitamente le loro prestazioni ai pazienti, con priorità ai più bisognosi, che ne fanno richiesta.