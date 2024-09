Calamità naturali | 3 miliardi di danni in un anno alle micro e piccole imprese italiane

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 26 settembre 2024) Tredi. In unecco a quanto ammontano i costi delleper. Alluvioni, terremoti e frane hcolpito più di 278mila. Polizza assicurativa obbligatoria? Seisu dieci sono d’accordo con il provvedimento secondo un’indagine di EMG Different per Facile.it. Nonostante idie gli eventi catastrofici sempre più frequenti (basta pensare alla Romagna) sembra che la consapevolezza dell’importanza di un’assicurazione contro i rischisia ancora limitata tra gli imprenditori italiani. L’indagine rivela infatti che ben il 92% dellee il 45% dellenon sono coperte da alcun tipo di polizza assicurativa contro le. Solo il 6,2% del campione ha già sottoscritto una polizza specifica, mentre un ulteriore 4% risulta parzialmente coperto.