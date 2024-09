Bruce Springsteen rassicura i fan nel trailer di Road Diary | Andrò avanti fino a che le gambe reggono

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 26 settembre 2024) Ildel documentarioand the E Street Band, che verrà presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma per poi approdare su Disney+ il 25 ottobre.non è ancora pronto a smettere di fare tour. La rockstari fan neldel documentarioand the E Street Band, che offre uno sguardo dietro le quinte di ciò che accade nei leggendari spettacoli del Boss". Il promo mostra presenta filmati di, 75 anni, nel backstage dei suoi spettacoli insieme alla E Street Band, affiancando frammenti di quando era più giovane. "Da quando avevo 16 anni, suonare dal vivo è stata una parte profonda e duratura di ciò che sono e del modo in cui giustifico la mia esistenza qui