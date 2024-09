Basket serie b Per l’Adamant abbonamenti oltre quota seicento Yarbanga recupera

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) La campagnadi Ferraraha superato ieri pomeriggio le 600 tessere, a quattro giorni dalla chiusura delle vendite. In società c’è grande soddisfazione per la risposta del pubblico, l’obiettivo fissato alla vigilia era 500 tessere, numero raggiunto già da diversi giorni: ogni abbonamento staccato in più diventa ora una ciliegina sulla torta di una campagna veramente positiva, che proseguirà fino a domenica 29 settembre. Sabato invecescenderà in campo per l’esordio in campionato contro Gorizia (palla a due alle 19), formazione neopromossa costretta per il momento a disputare le proprie gare interne nella piccola palestra di Romans d’Isonzo.