Austria squalificato l’ex calciatore Hinteregger | ha spinto un tifoso durante una partita amatoriale

(Di giovedì 26 settembre 2024) Martin, ex difensore dell’Eintracht Francoforte e della Nazionaleca, è statoper averununa. A riportarlo sono i quotidiani Kleine Zeitung e Kronen Zeitung, secondo cuinon potrà militare nel SGA Sirnitz – club di quinta divisione – fino a nuovo avviso. I fatti risalgono a due settimane fa, quando– che dopo il ritiro dal professionismo ha comunque continuato a giocare a calcio, nel suo club d’infanzia – avrebbea terra un uomo. Quest’ultimo avrebbe quindi presentato una denuncia penale e, in attesa che venga approfondita la questione,non potrà scendere in campo.: haununaSportFace.