Ammazzata e sotterrata nel parco Uccisa a 19 anni vicino casa stava andando all’università | arrestato un uomo

(Di giovedì 26 settembre 2024)studentessa 19enne,uno stupratore: era libero. Sta facendo molto discutere la morte violenta di una ragazza trovato senza vita in uncittadino. Il corpo, quasi interamente seppellito e con solo un braccio in vista, è stato ritrovato dopo giorni di ricerche. È notizia di oggi che i funerali della 19enne saranno celebrati venerdì nella Cattedrale di Versailles. La cerimonia sarà un momento di dolore per amici e familiari che piangono la sua tragica scomparsa. È stato creato un fondo per sostenere la famiglia, ricevendo già oltre 400 donazioni per coprire le spese legali e funerarie. Ma cosa è successo? Philippine Le Noir de Carlan, era una studentessa dell'Università Paris-Dauphine ed era scomparsa mentre si dirigeva a Montigny-le-Bretonneux.