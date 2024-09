Alluvione in Romagna solite lacrime di coccodrillo dalla politica ma poi nulla cambia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 settembre 2024) La tragedia dell’ennesimain Emilia-non è solo colpa delmento climatico. Partiamo proprionatura. Solo persone ignoranti o in mala fede possono negare che esiste ilmento climatico; è ormai scientificamente dimostrato ed è anche percepibile empiricamente da ognuno di noi. Però ogni qual volta si cerca sul piano politico ed economico di affrontare questo complesso tema per trovare soluzioni possibili e che non può che essere affrontato a livello globale, scatta la reazione conservatrice di chi, a strenua difesa del sistema liberista, consumistico e sfruttatore, strepita che l’economia non si può toccare, viene prima il denaro, il profitto, il mercato e costruiscono campagne politico mediatiche per impaurire la popolazione facendo credere che la transizione ecologica è essa una calamità e solo un costo per le comunità.