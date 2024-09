A Palermo un Forum dedicato all’Economia del Mare

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 26 settembre 2024), 26 settembre 2024 – “Questo appuntamento e il Summit Bluedi Gaeta rappresentano i due momenti strategici principali nel panorama nazionale per confrontarsi sull’andamento della pianificazione che il Governo sta mettendo in campo per l’Economia deldel nostro Paese. Voglio ringraziare il Ministro Nello Musumeci, per il grande lavoro che sta portando avanti e perché da subito ha riconosciuto l’importante ruolo del Sistema camerale e di Assonautica Italiana, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Ministro Salvini, il Ministro Adolfo Urso e l’intero Governo per aver rimesso al centro l’orgoglio marittimo della nostra nazione”. Ha aperto così il suo intervento al“Risorsa” in corso al Marina Convention Center di, il Presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora.