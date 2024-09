Ubriaco e drogato si scaglia contro la polizia | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 25 settembre 2024)e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti si eratogli agenti diun sessantenne civitanovese. Gli agenti del commissariato dihanno eseguito un ordine di carcerazione di otto mesi a carico dell’uomo. Il sessantenne, pluripregiudicato con numerose condanne passate in giudicato, in particolare per reati di spaccio di sostanze stupefacenti, nel dicembre 2023 era statoper resistenza a pubblico ufficiale. Il padre, un uomo con più di ottanta anni, in quella circostanza, aveva richiesto l’intervento della volante poiché il figlio, dopo aver abusato di alcol e droghe, si stava provocando delle lesioni. L’uomo, una volta tranquillizzato dagli agenti, era stato in effetti trovato in possesso di alcuni involucri di cocaina.