Spaccio di sostanze psicotrope arrestato 20enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoMirata operazione antidroga della Polizia di Stato che ha posto l’attenzione sull’illecito commercio die stupefacenti usate prevalentemente nelle discoteche del territorio. Le certosine indagini dei Falchi della Squadra Mobile hanno fatto convergere i sospetti su un ventenne originario di Lecce ma residente nel centro città non nuovo ad una simile attività diche avrebbe ripreso a smerciare quelle. I poliziotti, decisi a porre fine a questa presunta attività di, si sono presentati alla sua porta in uno stabile in via Diego Peluso.