Sinner il caso doping e lo spettro del ricorso La Wada | decisione entro martedì

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Pechino, 25 settembre 2024 – Verrà il giorno in cui l’ombra nera delClostebol smetterà di inseguire Jannik. Quel giorno dovrebbe arrivare la prossima settimana, lunedì, al massimo. Mentre l’azzurro numero uno al mondo prepara l’esordio all’Atp 500 di Pechino, da fonti interne della(l’agenzia mondiale anti) si apprende che unain merito al possibilecontro, laprende tempo In particolare l’agenzia aveva richiesto dopo la sentenza del Tas di Losanna un supplemento di documentazione all’Itia, l’antidel tennis, quindi i 21 giorni di tempo (su questo il codice mondiale antiè chiaro, al punto 13.2.3.5) partono dal giorno in cui è arrivata quella documentazione, non la sentenza. Ma quando il plico sia arrivato non è chiaro.