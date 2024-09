Si gioca troppo nel tennis? Alcaraz-Sinner botta e risposta

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 25 settembre 2024) (Adnkronos) – Jannik‘contro’ Carlos. L’azzurro numero 1 del mondo e lo spagnolo si schierano su posizioni opposte nell’ultima discussione che anima il. La stagione 2024 sta per arrivare al termine: mancano gli ultimi tornei, poi le Atp Finals e la Coppa Davis. Un ultimo tour de force per i big della racchetta, che tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre vanno a caccia di titoli e punti in Asia: sia Chengdu mentre inizia il torneo di Pechino, dovesono candidati a scontrarsi in finale. Intanto, si scaldano i motori a Tokyo e poi si va a Shanghai per il Masters 1000. Più di un’opzione per chi vuole cercare gloria in Estremo Oriente con un calendario fitto, fittissimo.