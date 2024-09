Senigallia ha ricordato con un Memorial Enzo Tesei

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Storico fondatore e presidente della sezione locale dell’Uisp, 25 Settembre 2024 – Si è svolto lo scorso fine settimana ilorganizzato come ogni anno per celebrare, insieme alle associazioni del territorio senigalliese e ai tanti amanti dello sport, lo storico presidente e fondatore del comitato Uisp. Un appuntamento all’insegna dei valori educativi ed associativi dello sport cheha saputo trasmettere con passione e dedizione nei lunghi anni di attività al servizio dell’associazione. Nonostante il programma delle attività sia stato condizionato dalle avverse condizioni meteo dei giorni precedenti, che hanno impedito l’utilizzo di alcuni impianti sportivi, ilha visto la partecipazione di tanti appassionati mossi dalla voglia di aggregazione e di “sport per tutti”.