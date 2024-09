Rizzardi Yachts | l’eccellenza nautica Made in Italy conquista l’Indonesia

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Life&People.it L’Italia è da sempre il porto di attracco di numerosissime imbarcazioni di lusso, la patria dell’artigianato nella sua accezione più esclusiva e qualitativa. Un brand, quello delin, universalmente riconosciuto comeassoluta in numerosissimi campi, sistematicamente ispirato dall’incanto e dalla magnificenza dei nostri paesaggi, forieri di arte e di bellezza come in nessuna altra parte del mondo. È il sogno della dolce vita che spinge i mercati esteri a investire nel nostro bel paese, per emulare un lifestyle celebrato ed invidiato in ogni angolo della terra. Non c’è da sorprendersi, dunque, se la storia tuttaindirappresenta una vera e propria eccellenza nazionale nella produzione di Yacht di grande prestigio.