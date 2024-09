Qual è la miglior pizza d’Italia? Ce lo dice il Gambero Rosso Spoiler | non è a Napoli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Nella dosima edizione della guida Pizzeriedel, presentata alla Mostra d’Oltremare a, sono stati recensiti 750 locali, con 116 nuovi ingressi e 27 locali premiati con la prestigiosa Stella. Il sistema di valutazione si basa sui Tre Spicchi per le pizzerie al piatto e le Tre Rotelle per le pizzerie al taglio, con una scala da 1 a 3 per indicare il grado di eccellenza. Al vertice della classifica dei Tre Spicchi, con 97 punti, si trova Pepe in Grani di Franco Pepe, a Caiazzo. Franco Pepe, considerato un rivoluzionario dellae ambasciatore dell’Italia all’estero, ha consolidato la sua posizione come una delle figure più influenti del settore. Subito dopo, con 96 punti, ci sono Renato Bosco Pizzeria, I Masanielli di Francesco Martucci e I Tigli di Simone Padoan, che ha ottenuto anche due premi speciali.