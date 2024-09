Paola Marella si è sottoposta a 38 chemioterapie in 2 anni per un cancro al pancreas poi pochi giorni fa l’annuncio dell’ineluttabile | parla il marito

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Trentotto cicli diin ventiquattro mesi e poi ancora un intervento, diversi cicli di radioterapia e otto cicli di “terapia targhettizzata” in America. È questo il lungo protocollo di cure a cui si èdal dicembre del 2021, un vero e proprio calvario del quale erano a conoscenza solo i familiari e i collaboratori più stretti. A rivelarlo in un lungo messaggio è stato ilDomenico, per tutti Nico, attraverso la pagina Instagram della moglie. Una scelta dettata dall’esigenza di “fare chiarezza sulle cause della prematura scomparsa die perché, lei per prima, non avrebbe mai voluto che le donne colpite da tumore al seno potessero vedere in questo triste accadimento un motivo di sconforto o di paura”.