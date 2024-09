L’Ue e il delirio bellicista | ogni dollaro sprecato in armi nucleari è un tradimento dell’umanità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Alla vigilia della Giornata internazionale della pace (21 settembre), voluta dalle Nazioni Unite – il cui tema quest’anno è stato “coltivare culture di pace”, che non significa assenza di conflitti ma capacità di risolverli senza il mezzo incoerente della guerra – il Parlamento europeo ha votato a maggioranza una risoluzione che cancella i limiti all’utilizzo dei missili forniti all’Ucraina. Ossia la possibilità di colpire con lea lunga gittata dei paesi dell’Unione Europea direttamente il cuore del territorio russo. In sostanza il Parlamento europeo è passato dal sostegno al governo ucraino, in funzione difensiva, a dichiarare (in)direttamente guerra alla Russia.